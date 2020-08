Belen e Antonino Spinalbanese, bacetto con la nuova fiamma: eccoli innamorati

Giada Oricchio 21 agosto 2020 a

Quanti amori per Belén Rodriguez in un mese e mezzo! La bella modella argentina avrebbe un nuovo flirt: Antonino Spinalbanese. Dopo l'incredibile addio a Stefano De Martino, causa corna presunte con la sposata Alessia Marcuzzi (Roberto D'Agostino insiste: "Hanno negato, ma che altro potevano fare?"), Belén sembrava essersi consolata con il manager della moda Gianmaria Antinolfi, ma il flirt è durato quanto un giro in barca e una copertina di "Chi". Tempo due settimane e si sussurrava di messaggini calienti con l'attore Michele Morrone che in realtà sarebbe rimasto folgorato da una stupenda manager di Dubai.

Quando si pensava che tutto fosse tranquillo, dai social è partita la notizia che Belén ha cenato e ospitato nella sua casa di Ibiza, Antonino Spinalbanese, parrucchiere di 25 anni, 10 meno dell'argentina. A provarlo ci sarebbero delle foto Instagram che ritraggono lo stesso ventilatore sul soffitto dell'abitazione alle Baleari e un bacio al termine di una cena a Milano. In più la pagina social "Very inutil people" ha notato che Antonino rispecchia in pieno il tipo di uomo che piace alla Rodriguez: viso alla Fabrizio Corona e stessi tatuaggi di Stefano De Martino. Al prossimo gossip.