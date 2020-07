Marica Pellegrinelli ha un nuovo amore. Ecco chi è

02 luglio 2020 a

Galeotto fu il set fotografico per un marchio di costumi da bagno? Chissà. Quel che si sa è che Marica Pellegrinelli è stata beccata in atteggiamenti affettuosi con un modello bellissimo come lei. Le foto sono state pubblicate in esclusiva da Oggi in edicola.

Dopo l'addio a Charley Vezza, il giovane imprenditore che aveva sostituito nel cuore di Marica Eros Ramazzotti, (dal quale la modella ha avuto i due figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio), Marica ha incrociato nella sua vita un modello bergamasco come lei. Si chiama Paul Ferrari e ha 30 anni, uno in meno della Pellegrinelli. I due si sono incontrati a Panarea sul set fotografico di Kampos.

Poi le foto rubate durante una cena, occhi negli occhi, lui che le accarezza i capelli. Sarà semplice amicizia, firt estivo o un nuovo amore? Intanto Charley Vezza si dichiara libero sul suo profilo Instagram dove alterna foto di lavoro a quelle in compagnia femminile.

E Eros che fa? Recentemente ha postato un video in cui carezze e baci sono tutti per i suoi adorati cavalli, una delle sue passioni. Di donne al suo fianco, a parte la figlia Aurora Ramazzotti, neanche l'ombra.