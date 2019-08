Pellegrinelli, c'è la foto dell'addio a Ramazzotti

Dove si ufficializza un amore se non a Ibiza? Marica Pellegrinelli e Charley Vezza sono usciti allo scoperto in una calda sera d'estate. Il 35enne rampollo esperto di design e l'ex moglie di Eros Ramazzotti erano in compagnia di diverse influencer: vicini, vicini anche se non è scattato il bacio. Un mese fa la modella e Ramazzotti hanno trascorso una breve vacanza insieme in Sicilia, qualcuno ipotizzava un ritorno di fiamma, ma era solo una reunion balneare per il compleanno della figlia.