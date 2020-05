Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli di nuovo insieme? Cosa dicono gli amici

Ritorno di fiamma tra Eros Ramazzotti e l'ex moglie Marica Pellegrinelli? Secondo il settimanale di gossip "Novella 2000" è sicuro. Ma facciamo un passo indietro. Qualche mese fa, la modella è stata paparazzata con il rampollo Charly Vezza, con il quale era scattato un colpo di fulmine, e di comune accordo con il cantante aveva annunciato la separazione consensuale con un comunicato ufficiale.

Più di recente, Eros Ramazzotti è stato avvicinato alla soubrette Roberta Morise, ex fiamma di Carlo Conti, ma l'artista ha smentito seccamente qualsiasi coinvolgimento amoroso: solo una bella amicizia. Anche la figlia Aurora, in un'intervista, ha ricordato quanto il padre sia refrattario al gossip bollando come falsa l'indiscrezione. Non solo: da tempo Vezza e la Pellegrinelli non fanno più coppia fissa, era un fuoco di paglia.

E adesso il colpo di scena riportato da "Novella 2000". Sul settimanale si legge: "L'interrogativo che si fa tutta Milano è: Eros Ramazzotti è tornato con l'ex moglie Marica Pellegrinelli? Dai due nessuna conferma, ma gli amici più vicini ne sono sicuri e dicono che il cantante e la modella siano molto felici. Attendiamo conferme. O smentite".