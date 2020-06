Conflitto di interessi di Burioni, alle Iene il confronto verità tra i virologi

15 giugno 2020 a

a

a

Alle Iene, su Mediaset, il confronto verità sui virologi. Dopo il servizio della trasmissione che accusava Roberto Burioni di un presunto conflitto d'interessi del suo sito "Medical Facts" in merito ad alcune cure contro il Covid 19 e la successiva minaccia del virologo di adire le vie legali, Burioni ha accettato di partecipare alla prossima puntata della trasmissione.

«Abbiamo invitato il Prof. Burioni a un confronto su un presunto conflitto d’interessi raccontato da un nostro servizio del 9 giugno. Burioni ci ha fatto sapere di essere disponibile a un confronto con i prof. Bassetti e Crisanti: quest’ultimo ha accettato» ha comunicato la redazione de "Le Iene" su Twitter dopo i botta e risposta con il virologo in merito al contenuto della puntata della trasmissione Mediaset, dal titolo "Burioni quando parla di scienza ha un conflitto di interesse?".

Le mascherine provocano il cancro? Montanari fa infuriare Burioni

In precedenza il virologo aveva comunicato di essere pronto ad adire le vie legali. "Mi sono rivolto all’avvocato Fabio Anselmo per chiedergli un’unica e per me fondamentale cosa: ristabilire la verità. L’avvocato ha accettato il mio mandato e lo ringrazio di cuore" aveva detto Burioni.

"È stata messa in discussione la mia professionalità - aveva continuato il virologo - e sono stato accusato di conflitti di interesse su una malattia gravissima, che ha portato lutto e dolore agli italiani. In tutto questo, pensate che non sono stato nemmeno interpellato. Se l’inviato delle Iene lo avesse fatto, sono certo che si sarebbe reso conto della verità e quel servizio non sarebbe andato in onda".

Burioni e le consulenze della società Lifenet: un milione di euro nell'ultimo mese |VIDEO

"La mia storia di vita professionale parla per me - aveva rivendicato Burioni - Non ho alcun interesse in cure, terapie, vaccinazioni contro Covid-19. Non solo non possiedo nessun brevetto su anticorpi monoclonali contro Covid-19, ma nessun progetto di ricerca che anche lontanamente possa riguardare questo tipo di molecole potenzialmente utili contro Covid-19 è collegato alla mia persona. Ho accettato tante critiche. Questa, tuttavia, la percepisco fortissimamente ingiusta".