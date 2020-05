Le mascherine fanno venire il cancro? La teoria di Montanari fa infuriare Burioni

Roberto Burioni torna a combattere la vecchia battaglia, quella contro i No Vax. E mette nel mirino il dottor Stefano Montanari, studioso di nanopatologie e idolo del movimento free vax. "Adesso che tutti comprendiamo l'importanza delle vaccinazioni, gli antivax non perdono occasione di danneggiare la salute della nostra comunità diffondendo pericolose bugie sulle mascherine. Ma la legge lo consente?", scrive il virologo.

Con chi ce l'ha? Con un intervista di Montanari in cui il farmacista dice: "Le mascherine fanno male, fanno ammalare. Quando espiri rimetti dentro il tuo organismo lo scarto del tuo corpo, anidrite carbonica compresa. È come se un'auto riversasse i gas di scarico dentro l'abitacolo. E inoltre tieni attaccato alla faccia tutti virus che stanno in giro". Montanari sostiene che le mascherine possono provocare il cancro. Questo perché fanno venire, a chi le porta per ore, iperacidosi, condizione che fa aumentare il rischio di un tumore. Nell'intervista inoltre attribuisce all'uso della mascherina la morte del ragazzo deceduto a Ponticelli mentre faceva jogging e di alcuni bambini in Cina. Di seguito il video integrale dell'intervista di Montanari.