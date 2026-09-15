Usa, svolta sullo spazio: la Space Force ammette la presenza di armi per il controllo orbitale

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Fausta De Rossi 15 settembre 2026 a

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L'annuncio ufficiale nella tarda serata di ieri ha suscitato immediate reazioni da Mosca e Pechino. Gli Stati Uniti dispongono di armi schierate nello spazio: ha dichiarato ieri sera la US Space Force, confermando per la prima volta la presenza di tali capacità in orbita. "Gli Stati Uniti possiedono armi per il controllo dello spazio in orbita, capaci di difendere la Forza Congiunta (Joint Force) da azioni ostili avversarie", ha affermato un portavoce della US Space Force in una nota che non ha fornito dettagli specifici sulle armi in questione. "Il controllo dello spazio comprende le aree di missione necessarie per contendere e controllare il dominio spaziale, impiegando mezzi cinetici e non cinetici per incidere sulle capacità avversarie", si legge nel comunicato, che aggiunge come "tali capacità possano essere impiegate sia a fini offensivi che difensivi".

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La US Space Force, la sesta e ultima nata nelle forze armate statunitensi, ha annunciato di possedere capacità militari nello spazio. Queste capacità "possono essere utilizzate sia a fini offensivi che difensivi", ha detto Troy Meink, segretario Usa all'aeronautica, secondo il quale anche Cina e Russia considerano lo spazio un potenziale teatro di conflitto. La US Space Force ha sottolineato che la Cina "sta sviluppando e implementando capacità spaziali e anti-spaziali nell'ambito di una strategia di modernizzazione militare", mentre la Russia "considera lo spazio un dominio di guerra e ritiene che la supremazia spaziale sarà un fattore decisivo nei futuri conflitti".

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La Cina ha esortato gli Stati Uniti a "smettere di prepararsi alla guerra" nello spazio. "Esortiamo gli Stati Uniti a smettere di espandere le proprie capacità militari e di prepararsi alla guerra nello spazio", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Guo Jiakun, in conferenza stampa. Guo ha quindi messo in guardia contro una "corsa agli armamenti" nello spazio. A ruota, il commento del portavoce del Cremlino. La Russia ha chiesto che lo spazio rimanga libero da armamenti: "Riteniamo che lo spazio debba essere libero da qualsiasi arma", ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. "Contiamo su un ampio consenso internazionale per continuare a lavorare alla completa smilitarizzazione dello spazio", ha aggiunto. Da parte cinese, Guo ha lanciato un monito contro "la militarizzazione dello spazio extra-atmosferico e la sua trasformazione in un campo di battaglia".