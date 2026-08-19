Kenya, elicottero si schianta. Fra le vittime anche un italo-ecudoriano

19 agosto 2026 a

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Un elicottero turistico impegnato in un volo panoramico è precipitato questa mattina nel nord del Kenya, nella contea di Samburu, provocando la morte di tutti i passeggeri. Secondo quanto confermato dalla Kenya Civil Aviation Authority (KCAA) e dalle testate africane ed ecuadoriane, l'impatto è avvenuto alle 9:13 locali nei pressi del monte Ololokwe, un'area remota e dalle formazioni rocciose impervie a circa 250 chilometri a nord della capitale Nairobi.

Tra le persone decedute nello schianto figura anche Michele Sensi Contugi, figura di primissimo piano nel panorama politico ed economico dell'Ecuador che possedeva anche la cittadinanza italiana. Nato nel 1982 e legato a una storica famiglia di origini toscane, l'imprenditore si era distinto nel settore manifatturiero prima di assumere importanti responsabilità di governo nello stato sudamericano. Nel 2024, sotto la presidenza di Daniel Noboa, Sensi Contugi aveva ricoperto ad interim la carica di ministro del Governo e, successivamente, quella di direttore generale del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), l'agenzia nazionale di intelligence strategica dell'Ecuador. Insieme a lui ha perso la vita la moglie Stephany, stilista ed ex modella noto volto della moda ecuadoriana. La coppia si trovava in Kenya per un viaggio di safari.

Stando alle prime ricostruzioni dei media locali, il velivolo era decollato dalla riserva di Loisaba ed era diretto verso Ewaso Nyiro. Testimoni sul posto hanno riferito di aver notato un denso fumo e fiamme svilupparsi subito dopo l'impatto ai piedi della montagna. I soccorsi coordinati dalle autorità kenyane, affiancati dalla Croce Rossa locale e da unità di emergenza, hanno incontrato notevoli difficoltà operative a causa del territorio particolarmente dirupato, venendo supportati anche dall'impiego di droni per la localizzazione esatta dei resti.