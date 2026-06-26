Israele-Libano, svolta diplomatica a Washington: oggi l'annuncio dell'accordo quadro

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Alberto Russo 26 giugno 2026 a

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Israele e Libano hanno raggiunto un accordo quadro per l'inizio del ritiro parziale delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) dal Libano meridionale. Lo conferma al "Times of Israel" una fonte a conoscenza della questione. Le forze israeliane si ritireranno da due aree situate all'interno della zona cuscinetto di sei miglia (circa 10 chilometri) istituita dalle Forze di Difesa Israeliane (IDF) nel Libano meridionale. Le truppe israeliane saranno sostituite da membri delle forze libanesi, secondo quanto riferito dalla fonte. Le aree sono già state bonificate dalle Forze di Difesa Israeliane (IDF) dalle infrastrutture di Hezbollah. In alcuni casi, questo ha comportato la distruzione di interi villaggi libanesi al confine, con l'IDF che sostiene che Hezbollah ne utilizzasse molti per pianificare e attuare attacchi contro Israele.

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L'accordo quadro è stato raggiunto nel quarto giorno del quinto round di colloqui che gli Stati Uniti hanno mediato tra Israele e Libano a Washington. Una breve cerimonia di firma inizierà a breve presso il Dipartimento di Stato. Gli Stati Uniti avevano spinto le parti a raggiungere un accordo in quella che avrebbe dovuto essere l'ultima giornata di questo round, ieri, ma era necessario altro tempo per colmare le divergenze tra le parti. Sia Israele sia il Libano - prosegue "Times of Israel" - si sono presentati al quinto round di negoziati furiosi con gli Stati Uniti per la decisione di questi ultimi di firmare la settimana scorsa un accordo con l'Iran che prevedeva un cessate il fuoco in Libano.

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Gerusalemme e Beirut hanno sostenuto che il memorandum d'intesa minava un elemento chiave dei loro colloqui diretti, che gli Stati Uniti avevano specificamente istituito per cercare di impedire all'Iran di avere voce in capitolo negli affari del Libano. Secondo la fonte, il comportamento degli Stati Uniti ha indotto Israele ad assumere inizialmente una posizione più intransigente nei colloqui con il Libano di questa settimana, limitando significativamente le aree del Libano meridionale dalle quali si era dichiarato disposto a ritirarsi. Nel frattempo, il Libano riteneva di dover adottare una linea più dura nei negoziati con Israele per contrastare l'idea che l'Iran eserciti un'influenza maggiore sugli affari in territorio libanese rispetto a quella effettivamente esercitata, hanno riferito le fonti. Di conseguenza, i negoziatori libanesi hanno presentato piani per un ritiro proposto delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) più ampi di quanto Israele fosse disposto ad accettare in questa fase, che era già molto limitata a causa delle pressioni politiche a cui è sottoposto il governo del Primo Ministro Benjamin Netanyahu, ha affermato la fonte.