Gaza, esplode la protesta nelle strade: "Hamas fuori, vogliamo vivere"

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Andrea Riccardi 26 giugno 2026 a

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Filmati che circolano sui social media mostrano quelle che sembrano essere centinaia di palestinesi che partecipano a proteste contro Hamas in diverse località della Striscia di Gaza. Lo riporta Times of Israel. Le manifestazioni odierne erano state pianificate con diverse settimane di anticipo, con gli attivisti anti-Hamas che avevano promesso una grande partecipazione in data odierna. Ma con l'avvicinarsi della data, gli attivisti di Hamas hanno iniziato a minacciare i gazawi che stavano valutando la possibilità di partecipare alle proteste, il che potrebbe aver influito sull'affluenza.

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I manifestanti portano cartelli con scritte come "Se Dio vuole, Hamas fuori", "Non siamo pedine" e "Vogliamo vivere". In un video si possono sentire cori che inneggiano a "Basta con la distruzione". Non è chiaro dove esattamente si stiano svolgendo le proteste a Gaza. Altri filmati che circolano sui social sembrano mostrare militanti armati di Hamas schierati nelle strade della Striscia di Gaza per impedire le manifestazioni. Il filmato, sottolinea Times of Israel, è difficile da verificare e non è stato pubblicato dai principali media di Gaza, dove Hamas ha minacciato i civili affinché non partecipassero alle proteste. Nella giornata di oggi, la pagina Facebook "La rivoluzione del 26 giugno" ha indetto manifestazioni in 18 diverse località della Striscia. I media affiliati ad Hamas hanno pubblicato filmati che mostrano incroci stradali deserti dove erano previste proteste, dichiarando il "fallimento della rivoluzione del 26 giugno".