Londra, Re Carlo lascia Buckingam Palace. La monarchia si "normalizza"

26 giugno 2026 a

a

a

Re Carlo e sua moglie, la regina Camilla, cambiano casa. I coniugi lasceranno infatti l'iconica struttura di Buckingham Palace per vivere stabilmente nella vicina Clarence House: l'antica residenza della Regina Madre, dove già viveva dal 2003. A rivelarlo è il rapporto finanziario annuale della monarchia britannica, pubblicato lo scorso giovedì. L'obiettivo della scelta si traduce nel tentativo di aumentare l'accesso del pubblico al palazzo reale.

Quando infatti il Re è in sede, le misure di sicurezza adottate limitano le entrate ai visitatori. Buckingham Palace, che dal 1837 funge da residenza ufficiale del sovrano del Regno Unito ed è attualmente in ristrutturazione, continuerà comunque a essere la sede amministrativa della monarchia, La corte è stata abitata per la prima volta da regina Vittoria che, dopo aver sposato il principe Alberto, la trasformò per accogliere la famiglia in crescita e ricevere ospiti e svolgere affari ufficiali.

La corona britannica continua a subire cambiamente e va in contro sempre più a un processo di "normalizzazione", specie dopo la decisione di Re Carlo di rendere nota per la prima volta la sua dichiarazione dei redditi: un modo per avvicinarsi al popolo, nel momento in cui la famiglia reale sta perdendo gradualmente il suo prestigio fra i cittadini.