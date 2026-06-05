Gaza, Hamas chiude al disarmo: "Le armi non si consegnano”. Israele continua la caccia ai leader

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Fausta De Rossi 05 giugno 2026 a

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Il disarmo non è un'opzione, per Hamas. Lo ha dichiarato un esponente politico del gruppo, Husam Badran, in un'intervista esclusiva ad al-Jazeera. Il gruppo armato, ha detto, non consegnerà le proprie armi nell'immediato, opponendosi alle continue richieste di disarmo e affermando che il destino del suo arsenale militare sarà deciso in seguito. In ogni caso, Badran ha precisato che ''solo la polizia palestinese ufficiale" avrà le armi nella Striscia di Gaza. La posizione di Hamas arriva dopo che una fonte informata ha riferito ad al Jazeera che il gruppo si sta preparando a inviare una propria delegazione al Cairo per riprendere i colloqui, che dovrebbero iniziare domenica.

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Nel frattempo è emerso che durante la notte, l'Aeronautica Militare israeliana e la Marina israeliana hanno condotto attacchi nella Striscia di Gaza, uccidendo alti comandanti dell'apparato di sicurezza generale di Hamas. Lo hanno annunciato le Forze di Difesa Israeliane, spiegando che negli attacchi sono stati uccisi Hassan Labad, vice capo dell'apparato di sicurezza, insieme ai funzionari di alto livello Asem Shabir, Abdullah Abu Kaloub e Mohammed Abu Marek. Israele continua senza sosta a dare la caccia ai leader dei terroristi palestinesi.