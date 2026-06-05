Nucleare, Usa e Iran sono molto vicini a un accordo: come vanno i negoziati

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Andrea Riccardi 05 giugno 2026 a

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L'Iran e gli Stati Uniti sono vicini a raggiungere un accordo quadro sul programma nucleare della Repubblica Islamica. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea), Rafael Grossi. "Abbiamo l'impressione che siano molto vicini a un accordo, più precisamente per quanto riguarda il nucleare, poiché le altre questioni non rientrano nelle mie competenze" ha detto Grossi, "una sorta di quadro, una struttura organizzativa, direi, che dia loro il tempo di esaminare i diversi problemi. Quindi direi che è una possibilità concreta che si arrivi almeno a questo".

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Il diplomatico argentino, che ha incontrato la stampa dopo una riunione d'emergenza del Consiglio dei Governatori dell'Aiea, non ha commentato le indiscrezioni secondo le quali i Paesi occidentali starebbero lavorando a una nuova risoluzione anti-iraniana e ha auspicato una soluzione diplomatica della questione. "Preferisco astenermi dal commentare su questo punto. È una questione che riguarda gli Stati membri, se vogliono giungere a una soluzione o meno" ha sottolineato Grossi, "per me, l'importante è non perdere di vista le consultazioni in corso, credo che la soluzione sia un negoziato diplomatico".