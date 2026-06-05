Xi vola da Kim, si rinsalda l'asse tra Cina e Corea del Nord. Il ruolo della Russia e la reazione di Seul

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Tommaso Manni 05 giugno 2026 a

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Alleanze, diplomazia e scenari globali: si rinsalda l'asse tra Pechino e Pyingyang con la sponda di Mosca. Il presidente cinese Xi Jinping si recherà in Corea del Nord la prossima settimana, come annunciato oggi da entrambi i Paesi. Si tratterà della sua prima visita in quasi sette anni. Il viaggio rappresenta l'ultimo passo di una serie di iniziative cinesi volte a rafforzare gli stretti legami con il vicino dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong Un ha cercato di riavvicinarsi alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della guerra contro l'Ucraina. Anche Kim, nell'ultimo anno, ha riavvicinato la Cina, il principale partner commerciale e fornitore di aiuti della Corea del Nord.

Xi effettuerà una visita di Stato da lunedì a martedì, secondo quanto riportato dai media statali di entrambi i Paesi in brevi comunicati. La sua ultima visita risale al giugno 2019. Il viaggio avverrà poche settimane dopo che Xi ha ospitato a Pechino, in rapida successione, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin.

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Spettatrice interessata è Seul. La visita del presidente cinese di Xi Jinping in Corea del Nord sia "costruttiva" e contribuisca alla pace, dice il governo sudcoreano. "Il governo auspica che gli scambi tra Corea del Nord e Cina si sviluppino in modo da contribuire alla pace e alla stabilità nella penisola coreana e spera che la Cina svolga un ruolo costruttivo nell'affrontare le questioni relative alla penisola coreana", ha dichiarato il Ministero degli Esteri sudcoreano in un comunicato stampa riportato dai media locali.

Nel suo comunicato, il Ministero degli Esteri sudcoreano ha ribadito di mantenere stretti contatti con Pechino in merito alla penisola coreana. La Cina è il partner più importante della Corea del Nord e i due Paesi hanno riaffermato i loro legami lo scorso settembre a Pechino, durante la parata militare per commemorare l'80 anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale nel Pacifico.

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La visita di Xi a Pyongyang sarà la sua seconda da presidente, dopo quella del 2019, e si inserisce in un contesto di intensificazione delle relazioni bilaterali. Il ministro degli Esteri nordcoreano Choe Son-hui si è recato in Cina nel settembre 2015; il premier cinese Li Qiang ha visitato Pyongyang in ottobre per l'anniversario della fondazione del Partito dei Lavoratori al potere. E il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha visitato la Corea del Nord nell'aprile di quest'anno, per la prima volta dal 2019. Il viaggio segue inoltre la ripresa, a marzo, dei servizi ferroviari e aerei passeggeri tra Pechino e Pyongyang, sospesi per sei anni a causa della chiusura delle frontiere nordcoreane imposta durante la pandemia.