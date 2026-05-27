Media Iran: c'è la bozza d'intesa. Cosa prevede l'accordo di Islamabad

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27 maggio 2026 a

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L'Iran ha ottenuto una bozza preliminare del cosiddetto "accordo di Islamabad", il memorandum d'intesa ancora in fase di negoziazione tra Teheran e Washington per porre fine alla guerra e ridurre le tensioni nella regione. Lo riferisce la tv iraniana, precisando che nulla sarebbe stato ancora finalizzato e l'Iran continuerebbe a nutrire una profonda sfiducia nei confronti degli Stati Uniti.

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Tra i punti principali della bozza, Washington si impegnerebbe ad alleggerire le restrizioni sul traffico marittimo iraniano, oltre a ritirare parte delle proprie forze militari dalle aree circostanti l'Iran, anche se i dettagli del possibile ridispiegamento restano ancora vaghi e oggetto di negoziato. In cambio, Teheran ripristinerebbe entro 1 mese il traffico commerciale nel Golfo Persico e nel Golfo di Oman ai livelli precedenti al conflitto. Lo Stretto di Hormuz, tuttavia, non verrebbe completamente riaperto: controlli e gestione del transito resterebbero affidati all'Iran in coordinamento con l'Oman, mentre le navi militari statunitensi sarebbero escluse dall'intesa. La bozza prevede, inoltre, che un eventuale accordo definitivo possa ricevere entro 60 giorni il sostegno vincolante del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. Teheran ha, infine, precisato che qualsiasi attuazione dipenderà da una "verifica concreta" degli impegni americani e che i colloqui potrebbero ancora fallire.