Gaza, Israele elimina il figlio del capo politico di Hamas. Crisi sul cessate il fuoco

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 07 maggio 2026 a

a

a

È morto il figlio del leader dell'ufficio politico di Hamas, Khalil al-Hayya, che era rimasto gravemente ferito in un attacco aereo israeliano sulla Striscia di Gaza. Lo ha riferito l'ospedale Al-Shifa. In precedenza, al-Hayya aveva dichiarato ad Al Jazeera che suo figlio era in condizioni critiche dopo essere rimasto gravemente ferito in un attacco israeliano.

Gaza, agenzia Usa contro Unrwa: "Altri 4 membri coinvolti nel 7 ottobre"

"Il messaggio di Israele è che nessuno è al di sopra degli attacchi e che l'intera popolazione è un bersaglio", ha detto all'emittente qatariota, accusando Israele di "ribellarsi" agli accordi diplomatici. Al-Hayya ha aggiunto che i negoziati sulla seconda fase del cessate il fuoco a Gaza - che dovrebbe includere il disarmo di Hamas, il ritiro israeliano dalla Striscia e la ricostruzione - sono bloccati a causa dell'"ostinazione" di Israele. “È possibile passare alla seconda fase quando al comitato tecnico non è permesso entrare?", ha chiesto al-Hayya, riferendosi al Comitato Nazionale Palestinese per l'Amministrazione di Gaza, che dovrebbe governare l'enclave secondo il cessate il fuoco. Funzionari palestinesi hanno precedentemente accusato Israele di ostacolare l'ingresso del comitato. Al-Hayya ha anche accusato Israele di non aver attuato la prima fase del cessate il fuoco, dichiarando ad Al-Jazeera che il presidente Usa Donald Trump e i mediatori devono costringere Israele a rispettare gli accordi prima di poter passare alle fasi successive.

Iran, scintille sull'accordo. Trump alza il tiro e scende a patti

Intanto, secondo bilanci diffusi dalla protezione civili e da ospedali del territorio palestinese, in tutto sei persone sono rimaste uccise in vari raid aerei israeliani nella Striscia di Gaza, che hanno causato almeno una quindicina di feriti. Cinque persone sono morte a Gaza City, secondo due ospedali, e un'altra persona è stata uccisa e altre 15 ferite nella Striscia di Gaza meridionale, a ovest di Khan Younis, secondo l'ospedale Nasser della città. Secondo una fonte della sicurezza di Gaza, l'uomo ucciso vicino a Khan Younis era un agente di polizia del movimento islamista palestinese che governa Gaza. Dall'entrata in vigore del cessate il fuoco lo scorso ottobre, almeno 837 palestinesi sono stati uccisi secondo il ministero della Salute di Gaza. Da parte sua, l'esercito israeliano ha riferito della morte di cinque soldati a Gaza nello stesso periodo.