Gaza, agenzia Usa contro Unrwa: "Altri 4 membri coinvolti nel 7 ottobre"

06 maggio 2026 a

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La Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (Usaid) ha dichiarato di aver trovato delle prove che collegano quattro attuali ed ex membri di Unrwa - Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi - alla partecipazione negli attacchi terroristici del 7 ottobre perpretati da Hamas contro i civili israeliani.

Questi soggetti sono stati segnalati al Dipartimento di Stato Usa per la valutazione di un'azione di sospensione o espulsione utili a escluderli dal lavoro in future organizzazioni assistenziali finanziate dagli Stati Uniti. Fra i coinvolti figurerebbero tre insegnanti impiegati dall'UNRWA e un assistente sociale, che sarebbero coinvolti nella tenuta dei civili presi in ostaggio.

"A oggi, la nostra indagine ha portato a sospensioni e rimorchi per sette soggetti che hanno partecipato agli attacchi terroristici del 7 ottobre e 14 soggetti affiliati a Hamas - scrive Usaid sul proprio sito - Questi sforzi hanno portato alla derogazione governativa di Hafez Mousa Mohammed Mousa, un agente del Battaglione Jabaliya Est di Hamas, che si è scoperto aver coordinato comunicazioni con altri sospetti membri di Hamas durante gli attacchi del 7 ottobre mentre era preside di scuola UNRWA. Quell'azione ha rappresentato la prima esclusione nota da parte degli Stati Uniti di un terrorista affiliato a un'agenzia ONU responsabile dei programmi di assistenza umanitaria"

L'indagine rimane attiva con lo scopo di garantire "che l'assistenza umanitaria finanziata dagli Stati Uniti a Gaza non finisca nelle mani di Hamas e di altre organizzazioni terroristiche straniere".