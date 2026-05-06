Iran, Trump alza il tiro: "Accordo o guerra". Poi sospende Project Freedom

06 maggio 2026 a

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Se l'Iran non accetterà un accordo con gli Stati Uniti, i bombardamenti americani "riprenderanno e saranno a un livello e di un'intensità molto più elevati rispetto a prima". A farlo sapere è stato il presidente Usa Donald Trump tramite messaggio sulla piattaforma Truth. L'intesa fra le parti potrebbe essere la chiave per sbloccare la riapertura di Hormuz e mettere definitivamente fine alla missione Epic Fury.

Al momento, comunque, colloqui diretti fra le due parti sembrano essere prematuri. Teheran non ha ancora fornito una risposta ufficiale al riguardo, ma ha già parlato di "alcuni termini inaccettabili" all'interno della proposta Usa.

Il quadro si inserisce all'interno della sospensione di Project Freedom, la missione Usa di natura difensiva con lo scopo di scortare navi attraverso un corridoio nello Stretto di Hormuz per garantirne l'incolumità al passaggio. La scelta è stata presentata come una misura temporanea per favorire la conclusione una quadra con Teheran, mentre restano in vigore altre restrizioni operative nell'area.

Dietro la scelta, le pressioni del Pakistan che funge da Stato mediatore. Il primo ministro di Islamabad si è detto grato al presidente Trump per la sua mossa, garantendo che questo "avrà un impatto significativo nel rafforzare la pace, la stabilita e la riconciliazione regionale in questo delicato periodo".