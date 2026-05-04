Battaglie navali a Hormuz, il giallo dei colpi a una fregata Usa e il cargo coreano in fiamme

Tommaso Manni 04 maggio 2026 a

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Si infiamma lo Stretto di Hormuz. Un alto funzionario iraniano ha dichiarato che Teheran ha sparato colpi di avvertimento contro una nave da guerra americana per impedirne l'ingresso nel braccio di mare finito al centro delle tensioni belliche e commerciali. Lo ha riferito la Tv al Jazeera. La notizia è stata smentita poco dopo dal Comando Centrale americano (CENTCOM), che ha negato che qualsiasi unità della Marina statunitense sia stata colpita.

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Washington ha confermato che le operazioni nell'ambito del "Progetto Libertà" proseguono regolarmente, insieme al mantenimento del blocco navale sui porti iraniani. Un funzionario americano ha dichiarato ad Al Jazeera che il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica "ha inventato" la notizia dell'attacco contro una nave Usa. Precedenti rapporti di media iraniani avevano parlato del presunto targeting di una fregata americana nelle acque vicine allo Stretto di Hormuz.

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Intanto una nave sudcoreana sarebbe "in fiamme" dopo un'esplosione nello Stretto di Hormuz. Secondo il ministero degli Esteri di Seul, intorno alle 20.40 ora di Seul (le 13.40 in Italia) "un'esplosione e un incendio si sono registrati a bordo di un'imbarcazione gestita da una compagnia di navigazione sudcoreana" che si trovava "all'ancora nei pressi degli Emirati arabi uniti, all'interno dello Stretto di Hormuz". "Non risultano al momento vittime", aggiungono.