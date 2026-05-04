Trump annuncia il Project Freedom: "Libereremo le navi bloccate a Hormuz"

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04 maggio 2026 a

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Trump si impegna a liberare da Hormuz tutte le navi che sono rimaste bloccate nello Stretto. "Paesi di tutto il mondo, quasi tutti estranei al conflitto mediorientale che si sta svolgendo in modo cosi evidente e violento sotto gli occhi di tutti, hanno chiesto agli Stati Uniti di aiutarli a liberare le loro navi, bloccate nello Stretto di Hormuz a causa di una questione con cui non hanno assolutamente nulla a che fare: sono semplicemente spettatori neutrali e innocenti! Per il bene dell'Iran, del Medio Oriente e degli Stati Uniti, abbiamo detto a questi Paesi che guideremo le loro navi in sicurezza fuori da queste vie navigabili soggette a restrizioni, in modo che possano proseguire liberamente e senza difficoltà le loro attività. Ribadisco, si tratta di navi provenienti da aree del mondo che non sono in alcun modo coinvolte in ciò che sta attualmente accadendo in Medio Oriente. Ho detto ai miei rappresentanti di informarli che faremo del nostro meglio per far uscire in sicurezza le loro navi e i loro equipaggi dallo Stretto. In ogni caso hanno detto che non torneranno finché l'area non sarà sicura per la navigazione e tutto il resto. Questo processo, il Project Freedom, è appena iniziato". Lo ha annunciato su Truth il presidente Usa, Donald Trump.

Trump boccia la controproposta dell'Iran: "Non è accettabile". Ma il dialogo prosegue

"Sono pienamente consapevole che i miei rappresentanti stanno avendo discussioni molto positive con l'Iran e che queste discussioni potrebbero portare a qualcosa di molto positivo per tutti. Il movimento delle navi ha il solo scopo di liberare persone, aziende e Paesi che non hanno fatto assolutamente nulla di male, sono vittime delle circostanze. Si tratta di un gesto umanitario da parte degli Stati Uniti, dei Paesi del Medio Oriente ma, in particolare, dell'Iran. Molte di queste navi stanno esaurendo le scorte di cibo e tutto il necessario affinché equipaggi numerosi possano rimanere a bordo in condizioni di salute e igiene. Penso che ciò contribuirebbe notevolmente a dimostrare buona volontà da parte di tutti coloro che hanno lottato cosi strenuamente negli ultimi mesi. Se, in qualsiasi modo, questo processo umanitario dovesse subire interferenze, tali interferenze dovranno, purtroppo, essere affrontate con forza", ha aggiunto.