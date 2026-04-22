Usa, Trump furioso con il Wall Street Journal: “Io un fesso? Ho ridotto l'Iran in macerie”

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Fausta De Rossi 22 aprile 2026 a

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Donald Trump non ha gradito un editoriale del Wall Street Journal che lo dipinge come un "babbeo" gabbato dagli iraniani. In un post su Truth, il presidente americano ha definito "un idiota" l'autore dell'articolo, Elliot Kaufman, e attaccato direttamente l'editore Rupert Murdoch. Il Wsj "ha appena scritto un editoriale intitolato: 'Gli iraniani considerano Trump un fesso'. Davvero? Per 47 anni hanno ucciso i nostri cittadini, e molti altri, e hanno approfittato di ogni Presidente, tranne me, e che cosa gli ho dato io? Un Paese in macerie!", ha scritto. "La loro intera Marina è sul fondo del mare, la loro Aeronautica non esiste più, le loro difese antiaeree e i loro radar sono stati spazzati via, i loro laboratori nucleari e le aree di stoccaggio sono stati annientati in una buia sera di giugno dai nostri grandi bombardieri B2; i loro leader sono morti, incluso il generale Soleimani, il loro genio del male che ha distrutto la vita di tanti con le sue bombe artigianali piazzate ai bordi delle strade; lo Stretto di Hormuz è bloccato e totalmente controllato dagli Stati Uniti, senza che alcuna nave possa dirigersi verso i porti iraniani - si dice che stiano perdendo 500 milioni di dollari al giorno per questo", ha elencato.

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Trump ha poi preso di mira il suo predecessore Barack Obama che avrebbe "dato loro 1,7 miliardi di dollari in contanti", mentre "altri presidenti non hanno fatto nulla per fermarli". Eppure, "nonostante tutto questo, c'è un imbecille" al Wall Street Journal "che scrive che io sarei stato preso per un 'allocco'. L'Iran di certo non lo pensa! Né lo pensa nessun altro", ha proseguito. "Immagino che Rupert Murdoch gli abbia detto di scrivere così, perché il Wall Street Journal ha perso la rotta, non è più una lettura indispensabile, solo l'ennesimo giornalaccio politico in declino", ha assicurato.