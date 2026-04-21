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Hormuz, l'allarme dell'Europa: "Tornare a navigare o sarà una catastrofe"

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Foto: Ansa
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Il blocco al passaggio delle navi nello stretto di Hormuz sta mettendo a dura prova la tenuta dei mercati energetici. Tutto questo avrà conseguenze sempre più aspre sul prezzo dei carburanti e i relativi rincari si stanno ripercuotendo sui trasporti anche all'interno del mercato europeo. "L'unica via d'uscita da questa situazione di turbolenza è la diplomazia. Senza un ritorno permanente alla libertà di navigazione, le conseguenze saranno catastrofiche non solo per l'Europa ma per il mondo intero. Fin dal primo giorno, questa crisi ha colpito duramente i trasporti: il blocco dello Stretto di Hormuz ha fatto lievitare i costi e creato pressioni sulla catena di approvvigionamento. Entrambi questi fattori stanno ora avendo ripercussioni su imprese, cittadini e operatori". Lo dice il commissario Ue ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas, nella conferenza stampa al termine della riunione in videoconferenza informale dei ministri dei Trasporti Ue.

 

 

 

"L'evacuazione in sicurezza delle 110 navi battenti bandiera UE e presenti nello Stretto rimane, ad oggi, la nostra principale preoccupazione, ma dobbiamo anche valutare cosa possiamo fare per affrontare l'impatto del raddoppio del prezzo dei carburanti per aerei e navi, o l'enorme pressione esercitata dall'aumento dei prezzi di benzina e diesel", aggiunge.

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