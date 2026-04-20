Messico, spara ai turisti davanti alle piramidi azteche: un morto e sei feriti

Foto: Ansa

Pina Sereni 20 aprile 2026 a

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Un uomo armato ha aperto il fuoco presso le storiche piramidi azteche di Teotihuacán, in Messico, uccidendo un turista e ferendone altri sei nel sito storico a un'ora d'auto a nord della capitale. A dare la notizia è stato il governo messicano. L'attentatore è poi morto per una ferita da arma da fuoco autoinflitta, hanno scritto le autorità in un comunicato. I feriti stanno ricevendo assistenza medica. Il governo locale ha affermato che quattro persone sono state ferite da colpi d'arma da fuoco e altre due a seguito di cadute. Il turista ucciso è canadese. Tra i feriti ci sono colombiani, russi e canadesi. La presidente del Messico Claudia Sheinbaum ha scritto sui social media che la sparatoria sarà oggetto di indagine e che è in contatto con l'ambasciata canadese. "Quanto accaduto oggi a Teotihuacán ci addolora profondamente. Esprimo la mia più sincera solidarietà alle persone colpite e alle loro famiglie", ha sottolineato.