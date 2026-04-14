Hormuz, sfida aperta a Trump: petroliera cinese viola il blocco navale e attraversa lo stretto

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Fausta De Rossi 14 aprile 2026 a

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Una petroliera cinese sanzionata da Washington ha attraversato lo Stretto di Hormuz nonostante il blocco imposto dagli Stati Uniti. Lo riporta Reuters citando dati provenienti dalle società LSEG, MarineTraffic e Kpler. Si tratterebbe della petroliera Rich Starry, la prima nave ad aver attraversato lo stretto e a essere uscita dal Golfo dall'inizio del blocco. La petroliera e il suo armatore, la Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, erano stati precedentemente sanzionati dagli Stati Uniti per i loro rapporti commerciali con l'Iran. La petroliera ha effettuato il suo carico nell'ultimo porto di scalo, Hamriyah, negli Emirati Arabi Uniti. Sempre secondo Reuters un'altra petroliera soggetta a sanzioni statunitensi, la Murlikishan, si sta dirigendo verso lo stretto e dovrebbe caricare petrolio greggio in Iraq il 16 aprile. La nave, precedentemente nota come MKA, ha trasportato petrolio russo e iraniano. Secondo i retroscena, pochi minuti dopo l'entrata in vigore del blocco, la Rich Starry ha comunicato via radio di essere "alla deriva" al largo della costa dell'isola di Qeshm.

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Ieri sera è pure emerso che una petroliera ha attraversato lo Stretto di Hormuz poco prima che entrasse in vigore il blocco navale imposto dall'amministrazione Trump all'Iran, secondo i dati pubblicati da Kpler. La nave, registrata alle Comore con il nome di "Elpis", è parzialmente carica ed è stata sanzionata dagli Stati Uniti nel 2025 per il suo "coinvolgimento nella vendita, nell'acquisto e nel trasporto di petrolio iraniano" come parte della flotta ombra iraniana. Al contrario, una petroliera battente bandiera del Botswana, la "Ostria", ha fatto dietrofront mentre tentava di attraversare lo stretto. Solo 41 minuti dopo la scadenza fissata da Trump, la nave ha cambiato la sua destinazione prevista, passando dall'Oman agli Emirati Arabi Uniti dopo aver invertito la rotta, secondo un'analisi della CNN sui dati di tracciamento navale di Kpler.