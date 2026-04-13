Hormuz, il piano di Francia e Gran Bretagna per creare una forza multinazionale difensiva

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Fausta De Rossi 13 aprile 2026 a

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Francia e Gran Bretagna organizzeranno a giorni una conferenza per creare una forza multinazionale difensiva per garantire il passaggio nello Stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron. "Per quanto riguarda lo Stretto di Hormuz, organizzeremo con il Regno Unito, nei prossimi giorni, una conferenza con i paesi pronti a contribuire al nostro fianco a una missione multinazionale pacifica destinata a restaurare la libertà di navigazione nello stretto", ha scritto su X. "Questa missione, strettamente difensiva e distinta dai belligeranti, sarà chiamata a dispiegarsi non appena la situazione lo permetterà", ha spiegato. "Nessuno sforzo deve essere risparmiato per giungere rapidamente a una soluzione solida e duratura del conflitto in Medio Oriente attraverso la via della diplomazia. Una soluzione che consenta di dotare la regione di un quadro robusto permettendo a ciascuno di vivere in pace e in sicurezza", ha avvertito Macron.

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"Per realizzarlo, tutte le questioni di fondo devono essere affrontate fornendo loro una risposta duratura, sia per quanto riguarda le attività nucleari e balistiche dell'Iran che per le sue azioni destabilizzanti nella regione, ma anche per consentire la ripresa, il più rapidamente possibile, di una navigazione libera e senza ostacoli nello Stretto di Hormuz e per fare in modo che il Libano ritrovi la via della pace nel pieno rispetto della sua sovranità e della sua integrità territoriale", ha sottolineato ancora. "La Francia è pronta a prendervi tutta la sua parte, come vi si dedica con costanza fin dal primo giorno del conflitto", ha assicurato.

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Il premier britannico Keir Starmer ha preannunciato che il vertice sarà già in settimana. "La chiusura in corso dello Stretto di Hormuz è profondamente dannosa. Far ripartire il trasporto marittimo globale è vitale per alleviare le pressioni sul costo della vita", ha scritto su X. "Il Regno Unito ha riunito più di 40 nazioni che condividono il nostro obiettivo di ripristinare la libertà di navigazione. Questa settimana il Regno Unito e la Francia co-ospiteranno un vertice per avanzare il lavoro su un piano coordinato, indipendente e multinazionale per salvaguardare il trasporto marittimo internazionale quando il conflitto terminerà", ha aggiunto.