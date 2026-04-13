La minaccia di Ghalibaf agli Usa: "Rimpiangerete l'attuale prezzo della benzina"

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13 aprile 2026 a

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Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, che ha guidato la delegazione di Teheran nei colloqui del fine settimana con Washington, ha attaccato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul tema dei prezzi dei carburanti, dopo la minaccia di blocco dello Stretto di Hormuz. Ghalibaf ha pubblicato su X un'immagine con i prezzi della benzina nell'area della Casa Bianca, commentando: "Godetevi i prezzi attuali alla pompa. Con il cosiddetto 'blocco', presto proverete nostalgia per una benzina a 4-5 dollari al gallone".

Iran: mancato accordo Usa-Teheran. Trump annuncia blocco navale a Hormuz

Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha ammonito gli Usa a non forzare la mano. "Non mettete alla prova la determinazione dell'Iran", ha detto Ghalibaf, che guida il team negoziale, a quanto riporta l'agenzia Fars.