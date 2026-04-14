Usa-Iran, la Cina entra in gioco: Xi lancia il piano in quattro punti per la pace in Medio Oriente

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Alberto Russo 14 aprile 2026 a

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Coesistenza pacifica, sovranità nazionale, rispetto del diritto internazionale e Sviluppo e sicurezza. Sono i 'titoli' dei quattro punti della proposta cinese per la soluzione del conflitto Usa-Iran. Mao Ning, portavoce del ministro degli Esteri di Pechino li ha postati sui social. "Il presidente Xi Jinping ha avanzato quattro proposte per salvaguardare e promuovere la pace e la stabilità in Medio Oriente". Eccole nel dettaglio:

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1 Mantenere l'impegno per il principio della coesistenza pacifica. Gli Stati del Golfo in Medio Oriente sono vicini stretti che non possono essere spostati. È importante sostenere gli Stati del Golfo nel miglioramento dei loro rapporti, lavorare per costruire un'architettura di sicurezza comune, completa, cooperativa e sostenibile per il Medio Oriente e la regione del Golfo, e consolidare le basi per la coesistenza pacifica.

2 Mantenere l'impegno per il principio della sovranità nazionale. La sovranità rappresenta la base per la sopravvivenza e lo sviluppo di tutti i paesi, in particolare quelli in via di sviluppo, e non deve essere violata. La sovranità, la sicurezza e l'integrità territoriale degli Stati del Golfo devono essere rispettate con serietà, e la sicurezza del loro personale, delle loro strutture e istituzioni deve essere vigorosamente tutelata.

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3 Mantenere l'impegno per il principio del rule of law internazionale. È importante difendere fermamente il sistema internazionale con l'ONU al suo centro, l'ordine internazionale basato sul diritto internazionale e le norme fondamentali che regolano le relazioni internazionali, fondate sugli scopi e principi della Carta delle Nazioni Unite.

4 Mantenere l'impegno per un approccio equilibrato allo sviluppo e alla sicurezza. La sicurezza è un prerequisito per lo sviluppo, e lo sviluppo funge da garanzia per la sicurezza. Tutte le parti dovrebbero lavorare per creare un ambiente favorevole e apportare energia positiva allo sviluppo degli Stati del Golfo. La Cina è pronta a condividere con i paesi del Golfo le opportunità derivanti dalla modernizzazione cinese, e a lavorare con loro per coltivare un terreno fertile per lo sviluppo e la sicurezza regionale.