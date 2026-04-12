Usa-Iran, colloqui falliti. Trump: "A Hormuz blocco navale immediato"

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12 aprile 2026 a

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che il suo Paese prenderà il controllo dello Stretto di Hormuz "con effetto immediato" dopo che i negoziati con l'Iran in Pakistan si sono conclusi senza un accordo per la sua riapertura. "L'incontro è andato bene, è stato raggiunto un accordo sulla maggior parte dei punti ma il punto veramente importante, le armi nucleari, non è stato approvato. Con effetto immediato, la Marina degli Stati Uniti, la migliore al mondo, inizierà a bloccare tutte le navi che tenteranno di entrare o uscire dallo Stretto di Hormuz", ha scritto sulla sua piattaforma social, Truth Social. Trump ha anche annunciato di aver ordinato alla Marina di intercettare tutte le navi in acque internazionali che hanno pagato un pedaggio all'Iran per attraversare lo stretto, affermando che tale pedaggio è "illegale". "Il blocco inizierà a breve. Altri Paesi parteciperanno a questo blocco. Non sarà permesso all'Iran di trarre profitto da questo atto illegale di estorsione. Vogliono soldi e, soprattutto, vogliono armi nucleari", ha scritto. Ha inoltre espresso fiducia nel fatto che "prima o poi" si raggiungerà un accordo per il libero passaggio attraverso lo stretto ma ha accusato l'Iran di impedirlo con la posa di mine. "Questa è un'estorsione internazionale e i leader dei Paesi, soprattutto degli Stati Uniti, non si lasceranno mai estorcere", ha insistito Trump affermando che il suo Paese si sarebbe occupato dello sminamento dello stretto.

La diplomazia del Pakistan non basta: Hormuz, nucleare e Libano affossano i colloqui Usa-Iran

Trump ha fatto il suo annuncio dopo che il vicepresidente JD Vance e i suoi inviati speciali Steve Witkoff e Jared Kushner lo hanno informato sui risultati dei negoziati con l'Iran a Islamabad, i contatti di più alto livello tra i due Paesi dalla Rivoluzione islamica del 1979. "Sono stato informato in dettaglio dal vicepresidente JD Vance, dall'Inviato Speciale Steve Witkoff e da Jared Kushner in merito all'incontro svoltosi a Islamabad grazie alla gentile e competente guida del Feldmaresciallo Asim Munir e del Primo Ministro Shehbaz Sharif del Pakistan. "Sono uomini davvero straordinari e mi ringraziano continuamente per aver salvato dai 30 ai 50 milioni di vite in quella che sarebbe stata una guerra orribile con l'India. Apprezzo sempre molto sentirlo dire: la quantità di umanità di cui si parla è incommensurabile". Secondo Trump, "c'è solo una cosa che conta: l'Iran non è disposto a rinunciare alle sue ambizioni nucleari! Per molti versi, i punti concordati sono preferibili al proseguimento delle nostre operazioni militari fino alla conclusione ma tutti questi punti non contano rispetto al permettere che l'energia nucleare sia nelle mani di un popolo così instabile, difficile e imprevedibile. Nel corso di tutto questo tempo, i miei tre rappresentanti sono diventati, non a caso, molto cordiali e rispettosi nei confronti dei rappresentanti iraniani, Mohammad-Bagher Ghalibaf, Abbas Araghchi e Ali Bagheri ma questo non ha importanza perché sono rimasti irremovibili sulla questione più importante e, come ho sempre detto fin dall'inizio, molti anni fa, l'Iran non avrà mai un'arma nucleare!".