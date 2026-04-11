L'annuncio di Donald Trump: "Flotta di petroliere viene verso gli Stati Uniti"

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11 aprile 2026 a

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"Una enorme flotta di petroliere completamente vuote, alcune delle più grandi al mondo, si sta dirigendo in questo momento verso gli Stati Uniti per caricare il petrolio (e il gas!) migliore e più 'dolce' che si possa trovare al mondo". Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump in un post su Truth Social. "Abbiamo più petrolio delle due economie petrolifere più grandi dopo la nostra messe insieme, e di qualità superiore - ha aggiunto - Vi stiamo aspettando. Tempi di consegna rapidissimi!".

#Hormuz, aeroporti #Ue a rischio carburante se lo Stretto resta chiuso. Si teme per l'estate

Il presidente americano Donald Trump ha definito l'Iran "una nazione in fallimento" e ha affermato che i colloqui tra le due parti sono già in corso. Interpellato da Newsnation sulla buona fede di Teheran nei negoziati, Trump ha dichiarato: "Ve lo farò sapere in un periodo di tempo molto breve, non ci vorrà molto". Il presidente ha inoltre sostenuto che lo Stretto di Hormuz tornerà operativo "in un futuro non troppo lontano", aggiungendo che esistono "altre alternative" per le rotte energetiche globali. "Guardate i grandi mari del mondo: molte navi stanno andando verso gli Stati Uniti per caricare petrolio, ne abbiamo in abbondanza", ha concluso.