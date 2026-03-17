Iran, Ali Larijani è morto? Raid di Israele nella notte e destino incerto

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Fausta De Rossi 17 marzo 2026 a

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Un raid è stato condotto da Israele nella notte contro Ali Larijani, il capo del Consiglio di sicurezza iraniano. Lo hanno riferito le Forze di difesa israeliane, secondo cui al momento non è chiaro se Larijani sia rimasto ucciso o ferito.

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Larijani, giusto ieri, ha fatto appello all'unità dei musulmani in un messaggio in sei punti diffuso tramite 'X' e "rivolto ai musulmani di tutto il mondo e ai governi dei paesi islamici”: “Gli Stati Uniti non sono affidabili e Israele è il nemico, manessun Paese islamico è al fianco del popolo iraniano. L’Iran resta determinato nella sua lotta contro gli Usa e Israele, ma non aspira all'egemonia sulla regione. C’è delusione per la mancanza di sostegno da parte dei paesi a maggioranza musulmana quando l'Iran è stato attaccato. Alcune nazioni si sono spinte ancora oltre, dichiarando l'Iran un loro avversario semplicemente perché ha preso di mira le basi americane, nonché gli interessi americani e israeliani, situati nei loro territori. Ma non ci si può aspettare che l'Iran resti inerte con le mani legate mentre le basi Usa si trovano nei paesi limitrofi. Lo scontro odierno è, in realtà, tra l'America e Israele da una parte, e l'Iran musulmano e le forze della resistenza dall'altra. Da che parte state, dunque? Pensate al futuro del mondo islamico. Sapete benissimo che l'America non è leale e che Israele è, di fatto, vostro nemico”. Larijani ritiene che l'operazione israelo-americana è iniziata durante i negoziati sul nucleare con l'obiettivo di “smantellare l'Iran". Il messaggio si è concluso con un riflessione: "l'unità della nazione islamica, se pienamente realizzata, è in grado di garantire sicurezza, progresso e indipendenza a tutti i suoi paesi".

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Larijani, molto attivo sui social, poi aveva scritto un altro post: “Ho sentito dire che i membri rimasti della rete di Epstein abbiano ordito un complotto per provocare un incidente simile a quello dell'11 settembre e attribuirne la responsabilità all'Iran. L'Iran si oppone fermamente a tali piani terroristici e non è in guerra con il popolo americano”.