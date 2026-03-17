Iran lascia passare per Hormuz chi non è nemico: cinesi, indiani e pakistani ottengono il via libera

Foto: Lapresse

Andrea Riccardi 17 marzo 2026 a

a

a

L'Iran sembra consentire il transito di alcune navi attraverso lo Stretto di Hormuz, liberando un flusso minimo di petrolio e di gas che ha contribuito a contenere i prezzi globali dell'energia. Lo rivela il Wall Street Journal, citando il sito di monitoraggio navale MarineTraffic, secondo il quale la Karachi, una petroliera battente bandiera pakistana, ha attraversato lo stretto domenica trasmettendo la propria posizione, diventando la prima nave non iraniana a farlo. La nave, una petroliera di medie dimensioni che trasportava greggio di Abu Dhabi, è partita da Das Island, un importante snodo per la lavorazione e l'esportazione di petrolio e gas offshore nel Golfo Persico. Il passaggio della Karachi potrebbe indicare che l'Iran sta consentendo il transito di alcuni carichi di petrolio non iraniani nell'ambito di viaggi sicuri negoziati, affermano gli analisti marittimi. "Il transito nelle acque territoriali iraniane, anziché in acque internazionali, fa pensare che possa aver ricevuto l'autorizzazione al transito dal regime iraniano. Si tratta di uno schema da tenere d'occhio in futuro", ha affermato Jemima Shelley, analista senior di United Against Nuclear Iran.

"Se non ci sarà risposta...". Trump minaccia la Nato su Hormuz

Maggiore è la quantità di petrolio che esce dal Golfo Persico e viene esportata in India e Cina, minore sarà la concorrenza per i barili provenienti dagli Stati Uniti e da altri produttori, il che dovrebbe contribuire a ridurre i prezzi per tutti. Ieri i prezzi del petrolio di riferimento sono scesi, con il Brent scambiato intorno ai 100 dollari al barile, anche se poi sono risaliti a 102-103 dollari. Nel fine settimana, i ministri indiani hanno accolto con favore il passaggio di due petroliere cariche di gas di petrolio liquefatto attraverso il corridoio marittimo, a seguito di colloqui con Teheran. Il passaggio in sicurezza delle due navi cisterna indiane è avvenuto dopo una telefonata tra il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, e dopo che l'India ha contribuito al rimpatrio di oltre 140 cittadini iraniani con un volo charter. Nel mercato del petrolio greggio, 17 petroliere cariche di petrolio hanno attraversato lo stretto dal secondo giorno di guerra fino a domenica, secondo la società di tracciamento navale Kpler. Ad alcune navi che pubblicizzavano la propria destinazione come appartenenti a società affiliate cinesi è stato consentito il transito. Il presidente Trump ha promesso una scorta navale per sbloccare lo stretto, ma la maggior parte dei paesi, tra cui Australia e Giappone, ha dichiarato di non avere intenzione di inviare navi da guerra.

Mojtaba Khamenei nuovo capo dell'Iran per caso: è sopravvissuto per pochi minuti all'attacco

Il traffico attraverso lo stretto di Hormuz è ancora ben al di sotto dei livelli prebellici. In media, la scorsa settimana cinque navi hanno attraversato lo stretto ogni giorno rispetto alle 125 precedenti la guerra, stima Stephen Gordon di Clarksons. Circa 1.100 navi, tra cui 250 petroliere, sono bloccate nel Golfo. A frenare la maggior parte delle navi è la percezione di un pericolo mortale: questo mese si sono verificati oltre venti attacchi contro navi mercantili nel Golfo Persico. "La percezione del rischio per le navi è molto alta in questo momento", ha affermato Jack Kennedy di S&P Global Market Intelligence. "Basta una mina marina, un drone, per spaventare tutti quegli operatori". Smaltire l'arretrato richiederebbe settimane anche dopo che il corso d'acqua sarà di nuovo navigabile in sicurezza. "Questo crea un'autostrada a due corsie per le grandi navi, una in entrata e una in uscita. Il collo di bottiglia qui potrebbe durare almeno alcune settimane", ha affermato Saleem Khan di Pole Star Global.