Iran, morta anche la vedova di Khamenei. Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh era in coma dopo i raid

Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, moglie 79enne della Guida suprema dell'Iran Ali Khamenei, è morta dopo essere entrata in coma in seguito alle ferite riportate negli attacchi aerei israelo-americani. Lo riferiscono i media statali iraniani, come riporta Iran International. La coppia era sposata dal 1964. In precedenza erano stati segnalati gli omicidi delle mogli di alcuni dei figli della defunta Guida Suprema: Zahra Haddad Adel, moglie di Mojtaba Khamenei, Mojtaba Mesbah Yazdi, moglie di Hoda Khamenei, e Zahra Mohammadi Golpayegani, nipote del leader della Repubblica islamica.

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato di aver distrutto circa 600 siti del regime iraniano con attacchi aerei dall'inizio dell'operazione "Il ruggito del leone" sabato scorso. Tra gli obiettivi colpiti 20 siti erano appartenenti ai vertici della sicurezza iraniana, 150 missili balistici e lanciatori e 200 sistemi di difesa aerea, secondo l'esercito. Da sabato, gli aerei dell'aeronautica militare israeliana hanno sganciato oltre 2.500 bombe che hanno decimato la prima linea dei vertici militari dei pasdaran e ucciso la guida suprema. "L'esercito israeliano non permetterà al regime terroristico iraniano di utilizzare sistemi di difesa aerea per danneggiare gli aerei dell'aeronautica militare israeliana e continuerà a colpire i tentativi di armare i lanciamissili", afferma l'esercito.