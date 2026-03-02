Israele bombarda Hezbollah: 31 morti in Libano. Edifici crollati a Beirut

Foto: Ansa

Israele ha effettuato pesanti bombardamenti sulla periferia sud di Beirut controllata da Hezbollah, dopo che il gruppo sostenuto dall'Iran ha lanciato missili e droni verso lo Stato ebraico in rappresaglia per l'uccisione della guida suprema iraniana Ali Khamenei. Alle 3 del mattino gli abitanti di Beirut sono stati svegliati dal boato di una dozzina di esplosioni, mentre Israele colpiva tre diversi quartieri della città. Esplosioni che hanno fatto tremare le finestre e sono state udite a chilometri di distanza. Nel Libano meridionale aerei da guerra hanno colpito ampie zone, facendo crollare edifici nei villaggi vicino a Tiro.

Secondo il ministero della Salute libanese, negli attacchi sono morte almeno 31 persone. Hezbollah ha dichiarato in una nota di aver lanciato una raffica di missili e droni contro la base di difesa missilistica di Mishmar al-Karmel vicino ad Haifa in “rappresaglia” per l’uccisione di Khameinei e “in difesa del Libano e del suo popolo”. Israele ha risposto colpendo quelli che ha definito obiettivi di Hezbollah nella valle della Bekaa e nel sobborgo di Dahieh, a Beirut, dove sarebbero uccisi diversi ufficiali della milizia collegata all'Iran.

"Hezbollah ha avviato una campagna contro Israele durante la notte ed è pienamente responsabile di qualsiasi escalation. Qualsiasi nemico che minacci la nostra sicurezza pagherà un prezzo pesante", ha dichiarato il capo di Stato maggiore delle forze armate israeliane, generale Eyal Zamir. Un portavoce militare israeliano ha emesso ordini di evacuazione per 55 diversi villaggi e città in tutto il Libano, avvertendo la popolazione di allontanarsi di almeno 1.000 metri poiché si trovano in prossimità di "agenti e strutture di Hezbollah". Domenica l'Idf ha annunciato lo schieramento di 100 mila riservisti, molti dei quali lungo il confine con il Libano.