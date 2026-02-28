Guerra, altra ondata di attacchi dell'Iran contro i paesi arabi. Esplosioni a Manama, Doha e Abu Dhabi

Foto: Ansa

Angela Barbieri 28 febbraio 2026

Va avanti senza sosta la nuova guerra in Medio Oriente. Esplosioni sono state segnalate a Manama, Doha e Abu Dhabi, mentre l'Iran ha lanciato una nuova ondata di attacchi di ritorsione in tutto il Golfo in seguito agli attacchi di Stati Uniti e Israele. Testimoni dell'AFP riferiscono di esplosioni in Bahrein e Qatar; fumo visibile dalla base di Al Dhafra ad Abu Dhabi, che ospita truppe statunitensi. L'Arabia Saudita ha poi fatto sapere che "si riserva il diritto di rispondere" agli attacchi dell'Iran in ritorsione per i raid americani.

Al momento, non sono state segnalate vittime americane a seguito della prima ondata di attacchi di rappresaglia dell'Iran contro le strutture militari statunitensi in Bahrein, Kuwait, Giordania, Emirati Arabi Uniti e Qatar, secondo due funzionari statunitensi, citati da Nbc. I funzionari hanno affermato che sono stati riportati danni alle infrastrutture in Bahrein dopo l'attacco iraniano alla Quinta Flotta, ma non è chiaro se i danni siano stati causati alla base o meno. La Quinta Flotta della Marina ha sede a Juffair, presso la Naval Support Activity (NSA) del Bahrein. I funzionari statunitensi hanno sottolineato che questa valutazione è strettamente legata al momento e hanno osservato che la situazione è in via di sviluppo. I funzionari hanno aggiunto che gli attacchi statunitensi e israeliani continueranno e che gli Stati Uniti si aspettano che l'Iran continui a reagire. E così è infatti stato, con una nuova pioggia di missili e droni.