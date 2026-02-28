Iran, "Khamenei è probabilmente morto". La bomba dai media di Israele: la situazione

Foto: Lapresse

Andrea Riccardi 28 febbraio 2026

a

a

Israele "ritiene" che la Guida Suprema dell'Iran, Ali Khamenei, sia stata probabilmente uccisa in un attacco israeliano avvenuto oggi. Lo afferma Channel 12, citando fonti israeliane anonime. L'emittente sottolinea che ci sono "crescenti indicazioni" in tal senso, anche se non c'è conferma ufficiale. Secondo il canale N12, che cita un alto funzionario israeliano, Khamenei "non è più con noi". Lo stesso funzionario ha aggiunto che sarebbe "stupito" qualora la Guida Suprema dovesse presentarsi per rilasciare delle dichiarazioni.

Le immagini satellitari pubblicate dal New York Times intanto mostrano la distruzione del complesso a Teheran dove risiede la Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, in seguito a un attacco aereo israeliano. "Ci sono diversi edifici distrutti. Sebbene l'attuale ubicazione della Guida Suprema sia sconosciuta, il complesso è generalmente utilizzato come sua residenza ufficiale", spiega il New York Times.

L'Iran fainvece trapelare che "godono di perfetta salute" i leader del Paese, compresi il presidente, Masoud Pezeshkian, il capo del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, il segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale, Ali Larijani. La notizia, diffusa dall'agenzia iraniana Fars, viene rilanciata dalla tv satellitare al-Jazeera. "Mentre fonti israeliane hanno sostenuto che sono stati presi di mira il presidente e leader iraniani, fonti ufficiali all'interno del Paese riferiscono che godono di perfetta salute esponenti del regime, compresi i capi delle Forze Armate", è la 'risposta' della Fars secondo la tv satellitare. Notizie in tal senso fatte uscire dall'Iran vengono rilanciate anche dal sito di notizie israeliano Ynet e includono anche la Guida Suprema, Ali Khamenei, e il capo della magistratura iraniana.

Anche il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato alla NBC che sia la Guida Suprema che il presidente dell'Iran sono vivi.