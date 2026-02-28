L'Iran allarga il confitto, missili sui Paesi del Golfo: "Risponderemo". Due morti ad Abu Dhabi

28 febbraio 2026 a

a

a

Si allarga il conflitto in Medio Oriente dopo gli attacchi di Usa e Israele all'Iran. L'agenzia iraniana Fars ha reso nota la lista delle basi americane nel Golfo finite nel mirino dei missili di Teheran. Si tratta della grande base aerea americana Al-Udeid in Qatar, della base aerea Al-Salem in Kuwait, della base aerea Al-Dhafra negli Emirati Arabi Arabi Uniti e della quinta flotta navale di stanza in Bahrein. Le autorità degli Emirati Arabi Uniti hanno confermato la morte di un cittadino di nazionalità asiatica a seguito della caduta di frammenti di un missile balistico nella capitale Abu Dhabi. Secondo un comunicato ufficiale diffuso dal Centro Nazionale per la Gestione delle Emergenze, delle Crisi e dei Disastri (NCEMA) e ripreso dai media statali, gli Emirati Arabi Uniti sono stati oggetto di un "attacco sfacciato e deliberato" con missili balistici di origine iraniana. Il portavoce ha precisato che le forze di difesa aerea hanno intercettato la maggior parte dei vettori in arrivo, ma alcune schegge sono precipitate su un'area residenziale di Abu Dhabi, causando la vittima e danni materiali limitati.

Video su questo argomento Iran, attaccato anche il palazzo dei servizi segreti. Il colpo di Usa e Israele al regime

Gli Emirati condannano "il vile attacco" iraniano contro Abu Dhabi, costato la vita a una persona, e si riservano "il diritto di rispondere all'escalation". In una nota, il ministero della Difesa emiratino ha confermato che il Paese è stato preso di mira da missili balistici iraniani e che le difese aeree ne hanno intercettato con successo "alcuni". Un "un atto codardo che minaccia la sicurezza dei civili e mina la stabilità", dichiara il ministeero, e un attacco che "costituisce una flagrante violazione della sovranità nazionale e del diritto internazionale e lo Stato si riserva il pieno diritto di rispondere a questa escalation e di adottare tutte le misure necessarie per proteggere il proprio territorio. Siamo pienamente preparati e pronti ad affrontare qualsiasi minaccia''.

Usa e Israele attaccano l'Iran, il pugno di Trump sugli ayatollah: "Distruggeremo il regime"

Esplosioni in Bahrein, Kuwait e Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti in un contesto di crescenti tensioni regionali legate agli attacchi congiunti Usa-Israele contro l'Iran. Lo riporta la tv al Arabiya. Le autorità bahreinite hanno confermato un missile diretto contro la sede della Quinta Flotta Usa a Manama, attivando sirene di allarme e invitando i residenti a rifugiarsi. In Kuwait echeggiano multiple detonazioni vicino a basi militari come Ali al-Salem, mentre negli Emirati si segnala un forte boato ad Abu Dhabi con chiusura parziale dello spazio aereo come misura precauzionale. Questi eventi seguono la rappresaglia iraniana con missili balistici contro basi americane nella regione, in risposta alle operazioni israeliane e del presidente Trump contro Teheran. Non ci sono ancora dettagli su vittime o danni, ma Al Jazeera e WaFa riportano un collegamento diretto con lo scambio di colpi nel Golfo.

I tre paesi arabi del Golfo colpito oggi dalla rappresaglia iraniana hanno adottato "tutte le misure di prevenzione necessarie per garantire la sicurezza e la protezione di tutti".