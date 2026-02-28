Trump, l'appello al "grande popolo iraniano": prendete il controllo del vostro governo

28 febbraio 2026 a

"Al grande e orgoglioso popolo iraniano, dico che l'ora della vostra libertà è vicina. Quando avremo finito, prendete il controllo del vostro governo. Questa sarà probabilmente la vostra unica possibilità per generazioni". Lo ha affermato Donald Trump in un passaggio del discorso in merito all'attacco all'Iran. L'America vi sostiene con una forza schiacciante. È il momento di agire. Non lasciatevelo sfuggire", ha detto.

Il presidente ha descritto i bombardamenti contro l'Iran come parte di un'operazione "massiccia e in corso". Le sue dichiarazioni sono contenute in un videomessaggio diffuso sul social Truth. "Gli Stati Uniti stanno conducendo un'operazione massiccia e in corso per impedire a questa dittatura molto malvagia e radicale di minacciare l'America e i nostri interessi fondamentali di sicurezza nazionale", ha sostenuto Trump. "Distruggeremo i loro missili e raderemo al suolo la loro industria missilistica". Nel videomessaggio, il presidente ha aggiunto che gli Stati Uniti "hanno adottato ogni possibile misura per ridurre il rischio per il personale americano nella regione".