Trump spiana Robert De Niro su Truth: “Mente malata”. È scontro totale

Si ravviva - e si inasprisce - lo scontro tra Robert De Niro e Donald Trump. Il Presidente ha definito l’attore “una mente malata e squilibrata” in un post sul suo social network Truth dopo l’appello del premio Oscar a “destituire” l’amministrazione per “salvare” gli Stati Uniti. “Robert De Niro, affetto da nevrosi anti-Trump, è un’altra mente malata e squilibrata con, credo, un QI estremamente basso, che non ha assolutamente idea di cosa stia facendo o dicendo, alcune delle quali sono assolutamente CRIMINALI!”, ha scritto Trump in un post in cui ha anche attaccato con veemenza la deputata democratica Ilhan Omar, di origine somala, e la deputata democratica Rashida Tlaib del Michigan. “La buona notizia è che l’America ora è più grande, migliore, più ricca e più forte che mai, e questo li fa impazzire”, ha aggiunto.

Il presidente ha preso di mira un’intervista con l’attore di “Taxi Driver” e “Toro Scatenato” nel podcast “The Best People”, in cui la star 82enne ha esortato gli americani a “resistere” all’amministrazione Trump. “La posta in gioco è il nostro Paese, e Trump lo sta distruggendo. Chissà perché, ma non è una cosa sana. Dobbiamo salvare il Paese”, ha detto. Lo scorso maggio, durante il Festival di Cannes, De Niro aveva già chiesto di “difendere la democrazia” contro un presidente americano che aveva definito “ignorante”.