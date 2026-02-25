Epstein files, Bill Gates crolla con il suo staff: "Relazioni con due donne russe"

Foto: Ansa

Bill Gates ha ammesso di aver commesso un “enorme errore” nell’associarsi a Jeffrey Epstein, raccontando al personale della sua fondazione benefica di aver avuto relazioni con due donne russe, ma negando il coinvolgimento nei crimini del finanziere trovato morto in carcere. Il co-fondatore di Microsoft è tra i nomi di spicco che compaiono nei documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che hanno rivelato strette amicizie, transazioni finanziarie illecite e foto private con Epstein, condannato per reati sessuali. In un incontro pubblico tenutosi ieri con il personale della Fondazione Gates, la cui registrazione è stata esaminata dal Wall Street Journal, Gates ha espresso rammarico per il fatto che il suo rapporto con Epstein abbia influenzato il lavoro della sua organizzazione filantropica. “È stato un enorme errore passare del tempo con Epstein e anche portare i dirigenti della Fondazione Gates alle riunioni con Epstein”, ha affermato.

“Mi scuso con le altre persone che sono state coinvolte in questo a causa dell’errore che ho commesso”. In una bozza di email tra i documenti rilasciati dal Dipartimento di Giustizia, Epstein ha affermato che Gates aveva avuto relazioni extraconiugali, scrivendo che il suo rapporto con Gates andava dall’“aiutare Bill a procurarsi droga, per affrontare le conseguenze del sesso con ragazze russe, al facilitare i suoi incontri illeciti con donne sposate”. Gates, 70 anni, ha ammesso due relazioni extraconiugali con due donne russe ma ha negato qualsiasi coinvolgimento con le vittime degli abusi di Epstein, morto in una cella di un carcere di New York nel 2019 in attesa di processo per traffico sessuale di minorenni. “Non ho fatto nulla di illecito. Non ho visto nulla di illecito”, ha detto Gates. Il magnate della tecnologia ha affermato che la sua relazione con Epstein è iniziata nel 2011, tre anni dopo che il finanziere si era dichiarato colpevole di aver adescato una minorenne per prostituzione. Gates ha affermato di essere a conoscenza di una “questione di 18 mesi” che limitava i viaggi di Epstein, ma di non aver verificato i suoi precedenti.

Ha affermato che la sua allora moglie Melinda aveva espresso preoccupazione per Epstein nel 2013, ma che lui aveva continuato la relazione per almeno un altro anno. “Sapere quello che so ora rende la situazione cento volte peggiore, non solo per quanto riguarda i suoi crimini passati, ma ora è chiaro che c’era un cattivo comportamento persistente”, ha detto Gates allo staff.