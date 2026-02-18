Iran, l'allarme di Axios: "La guerra di Trump inizierà molto presto"

Foto: LaPresse

Sale la tensione in Medio Oriente attorno al regime di Teheran. L'amministrazione di Donald Trump sarebbe molto più vicina di quanto appaia a un conflitto su larga scala ed è possibile che un'operazione militare contro l'Iran possa iniziare "molto presto". Secondo quanto riferito da fonti ad Axios, non si tratterebbe di un'azione mirata come quella condotta in Venezuela ma di una campagna massiccia e prolungata, potenzialmente congiunta con Israele, più ampia e con implicazioni esistenziali per il regime di Teheran rispetto alla guerra di 12 giorni guidata da Israele la scorsa estate.

Secondo fonti israeliane, il governo di Benjamin Netanyahu si starebbe preparando a uno scenario di guerra "entro pochi giorni" mentre a Washington le valutazioni sui tempi divergono: alcuni parlano di settimane, altri di un orizzonte più ravvicinato. "Il capo si sta spazientendo", ha affermato un consigliere di Trump, stimando al 90% la probabilità di un'azione militare nelle prossime settimane in assenza di progressi diplomatici.