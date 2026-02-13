Ucraina, Trump: "La Russia è pronta a fare la pace, ora tocca a Zelensky muoversi"

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 13 febbraio 2026 a

a

a

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rilanciato la richiesta all'Ucraina di accelerare il percorso negoziale con la Russia per arrivare a una conclusione del conflitto, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca prima di salire a bordo del Marine One diretto a Fayetteville, in North Carolina. Il Cremlino "vuole raggiungere un accordo e Zelensky dovrà darsi una mossa, altrimenti perderà una grande opportunità". Deve muoversi". Il presidente americano ha ribadito che Mosca sarebbe disponibile a trattare e ha esortato il leader ucraino a muoversi rapidamente per superare lo stallo. Pur avendo in passato manifestato impazienza anche verso il presidente russo Vladimir Putin, Trump ha posto l'accento soprattutto sulla necessità di un'accelerazione da parte di Kiev, sostenendo che il tempo giochi un ruolo decisivo nella definizione di un possibile accordo.

Secondo osservatori diplomatici statunitensi, Washington starebbe cercando di imprimere una svolta politica ai negoziati, ritenendo che una finestra di trattativa sia ancora praticabile nonostante le profonde divergenze tra le parti. Gli Usa avrebbero intensificato i contatti con gli alleati europei e i mediatori internazionali per favorire un quadro di discussione più stabile, nel tentativo di ridurre il rischio di un'ulteriore escalation del conflitto. Nello stesso scambio con la stampa, il presidente americano ha inoltre annunciato di aver deciso lo spostamento di una seconda portaerei statunitense in Medio Oriente, spiegando che la misura rientra nella strategia di pressione su Teheran accettando un accordo volto a ridimensionare il proprio programma nucleare. Trump ha affermato che il dispiegamento rappresenta una garanzia operativa nel caso in cui il dialogo non produce risultati concreti, aggiungendo che il gruppo navale partirà a breve.