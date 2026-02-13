Iran, l'ultimatum di Trump: "Trenta giorni per concludere l'accordo sul nucleare"

Foto: Lapresse

Il rintocco dell'orologio della geopolitica globale ha subito un'improvvisa accelerazione nelle ultime ventiquattro ore, spostando il baricentro dell'attenzione mondiale verso le sabbie mobili del Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno tracciato quella che appare come una nuova, drastica linea rossa, definendo i contorni di una crisi che potrebbe ridisegnare gli equilibri tra Washington e Teheran. Tuttavia, gli osservatori guardano a questo ultimatum con una cautela dettata dalla storia: non è la prima volta che la Casa Bianca utilizza una retorica incendiaria per forzare la mano al tavolo negoziale, salvo poi mostrare flessibilità. Eppure, stavolta, le parole sono accompagnate dal movimento d'acciaio delle turbine: il Pentagono ha infatti ordinato il dispiegamento di una seconda portaerei, la USS Gerald R. Ford, verso il Medio Oriente per unirsi alla USS Abraham Lincoln. Il messaggio degli Usa è privo di ambiguità: l'Iran ha trenta giorni per piegarsi a un nuovo accordo sul programma nucleare, pena l'attivazione di una "fase due" che, secondo le parole del presidente Donald Trump, per la Repubblica islamica rischierebbe di essere "molto traumatica". Il riferimento esplicito ai recenti bombardamenti di impianti nucleari, presentati come un monito di ciò che potrebbe accadere su scala vasta, segnala un mutamento di paradigma.

La strategia si basa sul creare un senso di urgenza insostenibile, e l'invio della Ford, la portaerei più avanzata del mondo, trasforma la minaccia verbale in una minaccia fisica. La "palla da demolizione" non è più solo una metafora diplomatica, ma assume la forma di un gruppo d'attacco navale capace di proiettare una potenza di fuoco devastante. Questa escalation giunge dopo un primo tentativo di dialogo in Oman, che sembra aver inasprito le richieste americane. Washington punta a ottenere non solo una limitazione dell'arricchimento dell'uranio, ma una revisione totale della proiezione di potenza iraniana, includendo il programma missilistico e il sostegno ai gruppi armati regionali. Per gli Stati Uniti, un accordo che non affronti il disarmo di Teheran sarebbe insufficiente, una posizione che si scontra frontalmente con la sovranità difesa con ostinazione dalla leadership iraniana, che considera i propri missili un elemento non negoziale della sicurezza nazionale.

In questo scacchiere, la voce di Israele si è alzata con una nota di profondo scetticismo. Il governo di Tel Aviv, pur coordinandosi strettamente con Washington, non nasconde i dubbi sulla reale efficacia di una soluzione diplomatica. Per la sicurezza israeliana, il fattore tempo è critico: la minaccia dei missili capaci di coprire a duemila chilometri di distanza è una realtà quotidiana. Tuttavia, la divergenza tra l'urgenza di Washington e la prudenza di Tel Aviv crea un paradosso: mentre si minaccia la "fase due", si continua a ribadire la preferenza per la via diplomatica, segno che la porta del dialogo resta socchiusa nonostante i toni apocalittici. Teheran, dal canto proprio, risponde con una manovra di "distensione tattica" sul fronte interno che ha sorpreso molti osservatori. Nelle ultime ore, le autorità iraniane hanno infatti rilasciato due personalità chiave: Javad Emam, portavoce del Fronte Riformista, ed Ebrahim Asgharzadeh, ex parlamentare di peso. Entrambi erano stati arrestati durante le durissime repressioni seguite alle proteste di gennaio. La liberazione su cauzione, confermata dagli avvocati, viene interpretata come un tentativo del regime degli Ayatollah di disinnescare la rabbia popolare e di presentare un volto più ragionevole alla comunità internazionale proprio mentre la pressione militare esterna raggiunge il culmine. È una mossa classica della diplomazia persiana: mostrare flessibilità interna per guadagnare spazio di manovra esterna.

Se le potenze europee temono che una fiammata nel Golfo possa destabilizzare i mercati energetici già fragili, l'asse Mosca-Pechino legge la crisi come un'opportunità strategica. Per la Russia, un impegno militare statunitense in Medio Oriente significherebbe un allentamento della pressione sul fronte ucraino. La Cina, invece, agisce dietro le quinte per proteggere i propri flussi di petrolio, osservando con preoccupazione la "palla da demolizione" americana che rischia di colpire le rotte vitali del commercio mondiale. La "fase due" rimane dunque l'incognita più inquietante. Se l'ultimatum dovesse scadere senza un'intesa, il mondo potrebbe trovarsi di fronte a un inasprimento del blocco economico oppure ad attacchi mirati. La storia delle "linee rosse" di Trump insegna che spesso servono a definire lo spazio di una nuova negoziazione, ma il dispiegamento della seconda portaerei suggerisce che stavolta il margine di errore sia ridotto al minimo. L'Iran si trova ora davanti a un bivio storico: sfruttare l'apertura data dal rilascio dei riformisti per avviare un dialogo reale o sfidare la potenza delle portaerei americane. La sensazione è quella di una partita a scacchi giocata con pezzi d'acciaio e il destino di milioni di uomini.