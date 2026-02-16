Guerra in Ucraina, nuovo round di negoziati a Ginevra mentre Kiev è sull'orlo del collasso

Foto: Lapresse

Andrea Riccardi 16 febbraio 2026

a

a

Il terzo round di negoziati trilaterali tra Ucraina, Stati Uniti e Russia si apre mentre il sindaco di Kiev dichiara che la capitale è sull'orlo del collasso. Dopo due mesi di massicci bombardamenti russi sulle infrastrutture energetiche, le città ucraine nella morsa del gelo sperano che a Ginevra venga raggiunto un accordo sulla fine della guerra, le garanzie di sicurezza e le misure di monitoraggio di un possibile cessate il fuoco. Il round ad Abu Dhabi a gennaio ha rappresentato la prima opportunità di colloqui tra Mosca e Kiev sul piano proposto dall'amministrazione Trump per porre fine al conflitto, che a breve entrerà nel suo quinto anno. Russia e Ucraina hanno descritto entrambi i cicli come costruttivi, ma non sono riusciti a raggiungere alcun risultato, tranne un nuovo scambio di prigionieri. Volodymyr Zelensky ha auspicato che i colloqui di Ginevra "siano seri, sostanziali" e "utili per tutti noi".

Il terzo round negoziale che si apre domani e proseguirà mercoledì vede il cambio di sede e di inviati da parte di Mosca. C'è stata una convergenza delle esigenze delle tre delegazioni su Ginevra, dove gli americani, con in testa Steve Witkoff e Jared Kushner, domani terranno anche i negoziati indiretti sul nucleare iraniano. È la prima volta che colloqui di questo livello si terranno sul suolo europeo, dopo gli Emirati Arabi Uniti e Istanbul. Mentre il round negli Emirati si è concentrato principalmente sulle proposte di cessate il fuoco militare, il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha spiegato che a Ginevra si affronteranno una "gamma più ampia di questioni", tra cui quelle territoriali e le altre richieste avanzate da Mosca. Vladimir Medinsky, un ultraconservatore consigliere di Putin che in passato ha messo in dubbio la sovranità ucraina, guiderà il team negoziale di oltre 20 persone. Sarà affiancato da Igor Kostyukov, capo dell'intelligence militare russa, e dal viceministro degli Esteri Mikhail Galuzin. L'Ucraina ha inviato a Ginevra la stessa delegazione dei round precedenti, guidata da Rustem Umerov, segretario del Consiglio per la sicurezza nazionale dell'Ucraina, affiancato dal capo dell'ufficio presidenziale, Kyrylo Budanov. I negoziati, secondo la Tass, si svolgeranno a partire dal pomeriggio nell'hotel InterContinental di Ginevra.

Sul tavolo tornano gli aspetti militari, politici e umanitari di un possibile accordo come anche la questione della gestione della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Nonostante i rinnovati sforzi degli Stati Uniti per rilanciare la diplomazia, le speranze di una svolta rimangono caute, soprattutto di fronte alle continue richieste massimaliste da parte di Mosca. "A volte sembra che le parti parlino di cose completamente diverse", ha denunciato Zelensky dalla Conferenza di Monaco sulla sicurezza, "gli americani tornano spesso sul tema delle concessioni, e troppo spesso queste vengono discusse solo nel contesto dell'Ucraina, non della Russia". Tra le questioni più controverse c'è il destino a lungo termine della regione orientale dell'Ucraina, gran parte della quale è stata occupata dalla Russia. Come condizione per qualsiasi accordo Mosca chiede a Kiev di ritirare le sue truppe dalla regione del Donbass, compreso quel 20% di territorio che ancora controlla e in cui sono presenti vaste risorse naturali. Vuole anche il riconoscimento internazionale per i territori che ha annesso unilateralmente nell'Ucraina orientale. Kiev chiede invece che il conflitto sia congelato lungo le attuali linee del fronte e respinge un ritiro unilaterale delle proprie forze. Zelensky, consapevole di dover accettare probabilmente concessioni dolorose, chiede in cambio solide garanzie di sicurezza contro futuri attacchi russi; un punto, anche questo, su cui non si trova accordo. Umerov ha riferito che intende sollevare la questione di una tregua energetica anche se non ha fornito dettagli. Mentre entrambe le parti si preparano al negoziato, non fermano la pressione militare sul campo. Kiev ha dichiarato di aver effettuato ieri un attacco su larga scala con droni contro le infrastrutture energetiche nella Russia occidentale creando forti disagi nella regione di confine di Belgorod. Dal canto suo, il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha denunciato che i martellanti attacchi russi hanno portato la capitale sull'"orlo del collasso", lasciando la popolazione ad affrontare blackout di corrente, riscaldamento e acqua in uno degli inverni più rigidi dall'inizio dell'invasione russa.