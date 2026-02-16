Budapest, Rubio a Órban: "Trump è impegnato per il vostro successo"

Foto: Ansa

"Trump è profondamente impegnato per il tuo successo". Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che il legame personale tra il presidente Usa e il primo ministro Viktor Orbán è alla base della forte relazione tra Stati Uniti e Ungheria. "Stiamo entrando in un'epoca d'oro delle relazioni tra i nostri Paesi e non solo grazie all'allineamento dei nostri popoli", ha sottolineato nella visita di Stato a Budapest. "Non credo che sia un mistero, e non dovrebbe esserlo per nessuno qui, cosa pensa il presidente di te, come ha interagito con te durante il suo primo mandato e ora, nel suo secondo mandato, quel rapporto si è fatto ancora più stretto". "Posso dirvi con sicurezza - insistito rivolgendosi agli ungheresi - che il Presidente Trump è profondamente impegnato nel vostro successo. Perché il vostro successo è il nostro successo. Perché questa relazione che abbiamo qui nell'Europa centrale attraverso di voi è così essenziale e vitale per i nostri interessi nazionali negli anni a venire" "Se doveste affrontare difficoltà finanziarie, se doveste affrontare situazioni che ostacolano la crescita, se doveste affrontare situazioni che minacciano la stabilità del vostro Paese, so che il Presidente Trump sarebbe molto interessato a causa del vostro rapporto con lui e a causa dell'importanza che questo Paese ha per noi", ha concluso.