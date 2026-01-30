Leggi il settimanale
Ucraina, la Russia accetta tregua fino a domenica. Giallo sulla proposta di vertice

Foto: Ansa
La Russia ha accettato di astenersi dagli attacchi contro l'Ucraina fino a domenica primo febbraio su richiesta del presidente americano Donald Trump. Lo ha annunciato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "Il presidente Trump ha chiesto al presidente Putin di astenersi dal colpire Kiev per una settimana, fino al 1° febbraio, mentre si creano le condizioni favorevoli per i negoziati".

 

 

 

Peskov ha anche osservato che "Putin non ha invitato da nessuna parte il capo del regime di Kiev e non si è offerto di incontrarlo". "Zelensky ha chiesto l'incontro e, di fatto, è stato lui a promuoverlo. E in risposta, il Presidente Putin gli ha detto che sì, siamo pronti, ma solo a Mosca", ha chiarito il portavoce del Cremlino.

