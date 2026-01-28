Italia al fianco dell'Ucraina. Palazzo Chigi:" Invio di forniture per fronteggiare emergenza energetica"

David Di Segni 28 gennaio 2026 a

Palazzo Chigi fa sapere in una nota che l'Italia sta fornendo all'Ucraina sostegno concreto per fronteggiare l'emergenza energetica "causata dai deliberati attacchi russi alle infrastrutture civili che stanno creando una crisi umanitaria in diverse grandi città". L'impegno, assunto dalla premier Meloni e il presidente Zelensky in occasione dell'incontro a margine del Consiglio europeo di ottobre 2025, prevede la consegna del primo lotto di 78 caldaie industriali e ulteriori 300 per le prossime settimane, per una capacita' totale di circa 900 Megawatt termici. Le risorse saranno destinate alle reti urbane danneggiate, ospedali e servizi essenziali. Questa iniziativa umanitaria del governo italiano renderà disponibile energia sufficiente "per circa 90mila abitazioni o un centro urbano di circa 250 mila abitanti. "Nello stesso periodo l'Italia ha avviato un programma di invio di generatori elettrici di media e grande potenza che supporteranno ospedali, impianti idrici e infrastrutture critiche in caso di blackout" conclude il governo.