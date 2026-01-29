Banchiere ucraino precipita da un B&B: "Ipotesi omicidio". Giallo a Milano

29 gennaio 2026 a

Un caso tutto da svelare. In Via Nerino, a Milano, il banchiere ucraino Alexander Adarich è precipitato dalla finestra di un B&B in pieno centro città nella sera di venerdì 23 gennaio. Ci sarebbero segni sui polsi della vittima e la polizia, coordinata dal pm Rosario Ferracane, indaga per omicidio. Gli indizi tendono in quella direzione. Infatti, le immagini recuperate dalle telecamere di sorveglianza mostrano due uomini allontanarsi dalla scena incriminata subito dopo il fatto. Inoltre, secondo quanto riportato dalla custode dello stabile, un uomo si sarebbe affacciato dalla finestra subito dopo la caduta, per poi scendere e chiedere in inglese cosa fosse accaduto prima di far perdere le proprie tracce.

La squadra mobile di Milano non ha trovato nemmeno un telefono, un cerca-persone o un personal computer nella disponibilità Alexander, che era arrivato nel capoluogo Lombardo dalla Spagna la mattina stessa della sua morte, alloggiando in una camera prenotata da una terza persona.

L'identificazione della vittima permetterà lo svolgimento dell'autopsia, previsto settimana prossima, che permetterà agli inquirenti di capire se la vittima fosse già morta nel momento della caduta dal quarto piano. In queste ore il pm Rosario Ferracane e la Squadra Mobile stanno cercando di rintracciare i familiari della vittima. Dal 2006, Alexander rientrava nella top 100 dei manager ucraini.