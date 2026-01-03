Maduro, “come Saddam e Bin Laden”. L'analisi della Cnn: momento sorprendente

Foto: Lapresse

Luigi Frasca 03 gennaio 2026

Nicolas Maduro e sua moglie Cilia Flores sono stati catturati da effettivi della Delta Force dell'esercito degli Stati Uniti: lo hanno riferito fonti sentite dall'emittente americana Cbs. La Delta Force è un'unità di riferimento specializzata nell'anti-terrorismo. È nota ufficialmente come First Special Forces Operational Detachment.

“Uno sviluppo assolutamente sorprendente” quello che si è registrato nelle scorse ore in Venezuela, con l'intervento dell'esercito americano che ha portato alla cattura del presidente Maduro e il suo trasferimento fuori dal Paese. Uno sviluppo “paragonabile solo all'operazione contro Osama bin Laden e alla cattura di Saddam Hussein di quasi 20 anni fa”. Così Nick Paton Walsh, corrispondente capo per la sicurezza internazionale della Cnn, ha descritto l'operazione condotta oggi dagli Stati Uniti in Venezuela. “Questo è certamente l'intervento militare straniero più stridente della presidenza Trump, finora”, ha aggiunto.

L'intervento militare americano “dimostra che Trump faceva sul serio quando diceva di voler vedere Maduro andarsene, e che è riuscito, a quanto pare, a realizzare questo obiettivo nel giro di poche ore, in un momento particolarmente violento nei cieli di Caracas”, ha continuato Paton Walsh. Maduro “è un presidente che ha ricevuto un notevole aiuto da Russia e Cina, strappato dalla sua Capitale nel cuore della notte dall'esercito degli Stati Uniti”, ha affermato. Secondo il giornalista della Cnn, quanto accaduto rappresenta “un momento sorprendente” che “mostra il livello di libertà con cui il presidente Trump crede di operare a livello globale”, sottolineando la portata eccezionale dell'azione militare statunitense e il suo impatto sugli equilibri internazionali.