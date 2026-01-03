Venezuela, “uscita di Maduro negoziata”. Cosa filtra dall'opposizione al regime

Foto: Lapresse

Gianni Di Capua 03 gennaio 2026 a

a

a

La cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro da parte degli Stati Uniti e il suo trasferimento fuori dal Paese sono stati in realtà una ''uscita negoziata''. Lo sostengono fonti interne all'opposizione venezuelana citate da Sky News.

Trump annuncia l'arresto di Maduro e della moglie: “Sono già fuori dal Paese”

Il presidente del Venezuela, catturato durante un'operazione lampo dai militari americani della Delta Force, sarà processato negli Stati uniti con la probabile incriminazione di traffico di droga. Per anni l'amministrazione Trump ha affermato che Maduro è un criminale e ha cercato di processarlo tramite il sistema legale statunitense. Nel 2020, durante il primo mandato del presidente Donald Trump, Maduro è stato accusato nel distretto meridionale di New York di "narcoterrorismo", cospirazione per l'importazione di cocaina e accuse correlate. L'amministrazione Trump ha offerto una ricompensa di 15 milioni di dollari per l'arresto del leader venezuelano. La ricompensa è stata aumentata a 25 milioni di dollari negli ultimi giorni dell'amministrazione Biden, all'inizio di gennaio 2025, e aumentata a 50 milioni di dollari nell'agosto 2025 dopo che Trump è entrato in carica per un secondo mandato e ha designato il Cartel de los Soles come organizzazione terroristica straniera. L'amministrazione ha affermato che Maduro è il leader di quel gruppo, che descrive come un'organizzazione criminale.

Khamenei non vuole fare la fine di Gheddafi: è pronto a scappare in Bielorussia

"Questa accusa, questa affermazione, che il regime di Maduro sia un'organizzazione narcoterroristica non si basa su discorsi o speculazioni politiche. Si basa sulle prove fornite a una giuria del distretto meridionale di New York che ha emesso un atto d'accusa", ha dichiarato il Segretario di Stato americano Marco Rubio in una conferenza stampa il mese scorso. Trump ha dichiarato in un post sui social mattina che Maduro è stato catturato "in collaborazione con le forze dell'ordine statunitensi" e ha promesso maggiori dettagli nel corso della giornata. Il senatore repubblicano statunitense Mike Lee dello Utah ha dichiarato di aver parlato con Marco Rubio stamattina e che il segretario di Stato gli ha detto "che Nicolás Maduro è stato arrestato da personale statunitense per essere processato per accuse penali negli Stati Uniti e che l'azione militare è stata messa in atto per proteggere e difendere coloro che hanno eseguito il mandato di arresto".