Hanukkah alla Casa Bianca, Trump attacca: “Il Congresso Usa sta diventando antisemita”

Andrea Riccardi 17 dicembre 2025

a

a

Il Congresso Usa «sta diventando antisemita», poiché la «lobby ebraica» non è più la più forte a Washington. Ad affermarlo è il presidente Donald Trump, rivolgendosi agli ospiti della festa ebraica di Hanukkah in occasione del tradizionale ricevimento alla Casa Bianca. Lo riferisce il quotidiano israeliano Times of Israel. Inizialmente, prosegue la stessa fonte, Trump si è riferito a tutto il Congresso, ma poi ha sottolineato che la posizione riguarda la squadra dei Democratici progressisti, poiché la Casa Bianca ha minimizzato le crescenti critiche a Israele da parte del Partito Repubblicano. «Mio padre mi diceva che la lobby più potente in questo Paese è la lobby ebraica. È la lobby israeliana. Non è più così», ha affermato Trump, in una nuova versione di commenti già fatti in precedenza. «Sarò sempre un amico e un paladino del popolo ebraico», ha ribadito il leader della Casa Bianca agli invitati, in numero più ridotto del solito per i lavori in corso.

Dopo che il padre dell’ex ostaggio ucciso Omer Neutra ha gentilmente corretto Trump, che in precedenza aveva già detto erroneamente di aver fatto uscire tutti gli ostaggi rimasti da Gaza, il presidente Usa ha nuovamente affermato di averlo fatto. Tuttavia, il corpo di Ran Gvili è ancora trattenuto nell’enclave palestinese. Nel suo discorso, Trump ha deplorato l’attacco terroristico contro gli ebrei durante una celebrazione di Hanukkah in Australia domenica scorsa. «Tutte le nazioni devono unirsi contro le forze malvagie del terrorismo islamico radicale, e lo stiamo facendo», ha esortato. Successivamente alcuni ospiti illustri sono saliti sul podio per brevi interventi.

Il giornalista e noto presentatore, il conservatore Mark Levin, ha definito Trump «il primo presidente ebreo». Infine Trump ha elencato le sue misure pro-Israele varate dall’inizio del suo mandato, tra cui il riconoscimento della sovranità di Israele sulle alture del Golan. «Ho venduto i diritti sulle alture del Golan a Israele… Potrebbe valere migliaia di miliardi di dollari», ha affermato.